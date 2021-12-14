Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Emircan Altıntaş ve 70. dakikada Aaron Olanare kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 haftalık galibiyet serisinin ardından kaybetti ve 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Menemenspor'u konuk edecek.