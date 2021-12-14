Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... Spor Toto 1. Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 16. haftasında Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 17:02
Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Emircan Altıntaş ve 70. dakikada Aaron Olanare kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 haftalık galibiyet serisinin ardından kaybetti ve 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Menemenspor'u konuk edecek.

DİĞER
"Frikik vermeye çok müsait" Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti!
Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta bir öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı! İşte görenleri dumura uğratan anlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor