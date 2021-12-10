Kocaelispor evinde galip | Kocaelispor - Erzurumspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile BB Erzurumspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 39. dakikada Abdoulaye Cisse ve 87. dakikada Diop'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kocaelispor bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, 14 Aralık Salı günü saat 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise aynı gün saat 13.30'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.