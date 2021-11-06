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Denizlispor'da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlılar, 3-0’lık Tuzlaspor maçı yenilgisi ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 13:24
Denizlispor'da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Tuzlaspor'a karşı 3-0'lık ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil siyahlı ekip, ligde Serhat Gülpınar yönetiminde oynanan 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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