Tuzlaspor: 3 - Denizlispor: 0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. İstanbul Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bardhi, 87. dakikada Rahmi Anıl Başaran ve 90. dakikada Ahmet Yazar kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan Tuzlaspor, puanını 17'ye yükseltti. Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Denizlispor ise kendi sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

29. dakikada ceza sahası dışında topu alan Sedat'ın yerden vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Sedat'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

84. dakikada Sedat'ın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde arka direkte topu alan Bardhi boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içine bıraktığı pasta Rahmi, kaleci Stachowiak'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 2-0

90+3. dakikada ceza sahası içinde topu alan Onat'ın sol tarafa verdiği pasta arka direkte Ahmet gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman xx, Serdar Diyadin xx, Anıl Usta xx

Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Tayfun xx, Bardhi xxx (Diack dk. 88 ?), Sedat xx (Onat Kutay dk. 88 x), Selçuk xx (Ahmet dk. 68 xxx), Rotman xx, Safa xx (Rahmi dk. 74 xxx)

Yedekler: Angeler, Gökhan, Muhammed, İbrahim, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Denizlispor: Stachowiak xx, Özer xx, Oğuz xx, Erdal xx, Gökhan xx, Muhammed xx, İlhan xx (Mustafa dk. 60 xx), Mayi xx, Djedje xx (Onazi dk. 72 xx), Aissati xx, Ömer xx (Darri dk. 60 xx)

Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Schwechlen, Muhammed, Muğdat

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Goller: Bardhi (dk. 84), Rahmi (dk. 87), Ahmet (dk. 90+3) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Oğuz (Denizlispor)

