Parola zafer

TFF 1. Lig'de son sıralardan kurtulmak isteyen Bursaspor, pazar günü Boluspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde konuşan Teknik Direktör Özcan Bizati, kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bizati, "Belirli bir oyun formatı oturttuk. Daha da iyi olacağız. Boluspor karşısında mutlak 3 puanı hedefliyoruz. Kötü sonuçlardan sonra kendimizi affettirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" ifadelerini kullandı.



EREN İLE 3 YIL DAHA



Bizati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Ortak başarıya gitmek için herkesi tribünlere takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Bu arada Boluspor maçında İsmail Yüksek'in oynama ihtimali var. İsmail Çokçalış'ın bir aya yakın iyileşme süreci var. Erhan'ın durumu da maç saatinde belli olacak.'' Öte yandan Timsah, sözleşmesi sezon sonu bitecek 18 yaşındaki forveti Eren Güler'le 2025'e kadar kontrat yaptı.