Bursaspor'un yeni hocası Özcan Bizati takımına güveniyor

Bursaspor'un maçlarını takip ettiğini belirten Özcan Bizati, "Tüm lig maçlarını izlemeye çalıştım. Bursaspor'un şanssız karşılaşmaları da oldu. 10 kişi kaldıkları Samsun karşılaşmasında oyuncuların potansiyelini gördük. Samsun bu ligin en değerli takımların ancak Bursaspor takımı özellikle taraftarıyla birleştiğinde neleri başarabileceğini hepimiz biliyoruz. Kaliteli ayakların uyumunu ortaya koymak da bizim işimiz. Bunu başarmaya çalışacağız" diye konuştu.



TARAFTAR DESTEK VERSİN

Önceliklerinin aile ortamı kurmak olduğunu söyleyen Bizati, G.Birliği döneminden de örnekler verdi. Tecrübeli antrenör, "Geçen sezon kötü sonuçlar alan ancak iyi oyuncuları bulunan bir ekibe gelmiştim. Takımda aile ortamını kurmak çok önemli. Sağ olsun yönetimimiz oyuncu arkadaşlarımıza desteklerini esirgemiyor. Burada en önemli hususlardan biri de taraftarlarımızın desteği. Onlar her zaman güzel sonuçları hak eder. İlk maçımız Ankaragücü ile olacak. Taraftarların birbirini çok sevdiği, kardeş bir kulübümüz. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Bu köklü kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



İDMANLARA DEVAM

Özcan Bizati, önceki akşam takımıyla ilk idmanına çıktı ve oyuncularıyla tanıştı. Dün akşam da çalışmalara devam edildi ve tecrübeli çalıştırıcı oyun felsefesini takıma aktarmayı sürdürdü. Zorlu Bursaspor-Ankaragücü maçı pazar günü saat 19.00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak.



EMİRHAN DÖNÜYOR

Bursaspor'un Samsunspor maçında kırmızı kart gören oyuncusu Emirhan Aydoğan, sadece bir maç ceza aldı. Tuzlaspor müsabakasında oynamayan 24 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçında sahada olacak.