Gençlerbirliği-Altınordu: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçtan dakikalar
14. dakikada Altınordu'da Enis Destan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Dere, topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Gençlerbirliği'nde Metehan Mert'in defanstan yolladığı derinlemesine topla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Barış Alıcı, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
33. dakikada rakip ceza sahası ilk metrelerinde topla buluşan Grechyshkin cepheden çektiği sert şut az farkla üstten dışarıya gitti.
48. dakikada Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan, topu sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Topla ceza sahası içerisinde buluşan Eleke, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
63. dakikada az adamla yakalanan Altınordu savunmasından yararlanan Barış Alıcı orta alanda buluştuğu topla ceza sahası önüne kadar kat ederek sol taraftaki müsait arkadaşı Aksel Aktaş'a oynadı. Aksel'in ceza sahası içerisinde pasında Lima'nin şutu filelere gitti. 3-1
81. dakikada Gençlerbirliği'nde topu kapan Kazenga'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda top, direkten döndü.
82. dakikada Altınordu'da Feytullah'ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Caner Ak xx, Mehmet Ali Akkor xx, Mert Bulut xx
Gençlerbirliği: Ramazan Köse x (Übeyd Adıyaman dk. 11 xx), Ömürcan Artan xx, Gökhan Gül xx, Metehan Mert xx, Kerem Can Akyüz xx, Barış Alıcı xx (İlker Karakaş dk. 88 ?), Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx, Tshibola xx, Lima xx (Kazenga dk. 79 x), Eleke xx
Yedekler: Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Sallalich, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx (Feytullah Gürlük dk. 46 xx), Yusuf Yalçın Arslan xx (Ahmet Dereli xx dk. 67), Volkan Fındıklı xx, Yusuf Can Esendemir xx, Ali Dere xx, Recep Aydın xx, Kürşad Sürmeli xx (Sami Satılmış dk. 75 x), Burak İnce xx (Metehan Yılmaz dk. 46 xx), Ahmet İlhan Özek xx, Enis Destan xx (Hüsamettin Yener dk. 46 xx)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Ali Dere (dk. 14), Ahmet İlhan Özek (dk. 82) (Altınordu), Barış Alıcı (dk. 26), Eleke (dk. 48), Lima (dk. 64) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Metehan Yılmaz (dk. 85), Sami Satılmış (dk. 86), (Altınordu), Tshibola (dk. 90+3) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Rıdvan Koçak, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Altınordu), Ömürcan Artan, Aksel Aktaş, Metehan Mert (Gençlerbirliği)