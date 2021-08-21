Horoz’da imza şov

Geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran Denizlispor, 4 transfer daha duyurdu. Yeşilsiyahlılar, eski oyuncuları kaleci Stachowiak, Onazi ve Gökhan Süzen ile Okan Derici'yi kadrosuna kattı. Başkan Mehmet Uz, ilk olarak Tuzla'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'ı alarak transfer yasağını kaldırdıklarını duyurmuştu. Son olarak Altay'da şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki Polonyalı Stackhowiak, 2+1 yıllık imza attı. Tecrübeli eldiven, 2018-19 ve 2019-20'de takımda yer almıştı.

TRANSFER SÜRECEK

Horozlar, Nijeryalı Onazi ile de 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 2019-20 devre arasında Denizlispor'a gelen 28 yaşındaki Trabzonsporlu eski orta saha, sadece 9 maçta forma giymişti. Ege ekibi, geçen sezon Ümraniye'de 30 maça çıkıp; 4 gol atan, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek Gökhan Süzen'le de 2+1 yıllık imza attı. Süzen de 2018-19'da Denizli'de görev almıştı. Denizli, yine Ümraniye'den 28 yaşındaki orta saha Okan Derici'yi de 2 yıllığına kadroya kattı. Derici, geçen sezon 24 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Başkan Uz, transferlerin süreceğini müjdeledi.