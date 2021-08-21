Bruno sevinci

Bursaspor'un yeni transferi Belçikalı Massimo Bruno'nun da lisansı çıktı. Belçika'nın Charleroi takımından gelen 27 yaşındaki sağ açık, görev verilmesi halinde pazartesi akşamı deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor maçında forma giyebilecek. Öte yandan yeşil-beyazlılar, bir transferi daha gerçekleştirdi. Timsahlar, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki genç sağ bek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev aldı.