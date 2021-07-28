Yarenler coştu

TFF1. Lig takımlarından Boluspor transferde gaza bastı. Yarenler 3 ismi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp Nijeryalı forvet oyuncusu Onoriode Odah, Samsunspor'dan ayrılan stoper Erkam Reşmen ve Hatayspor'dan ön libero Abdurrahman Canlı'yı renklerine bağladı. Odah ve Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Abdurrahman ile 1 yıllık kiralık anlaşıldı. 29 yaşındaki Odah, yeni takımında atacağı gollerle takımın Süper Ligmücadelesine katkı sağlamak istediğini söyledi. Erkam Reşmen de "Boluspor'a geldiğim için mutluyum. Fırsat tanındığı için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.