Tormin Manisa'da

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Manisa FK'de kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Afyonkarahisar kampında sürdüren siyah-beyazlılar, hücum hattında bir takviye daha gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen Guevin Tormin ile her konuda anlaşma sağladı. Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncunun, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı ve Afyonkarahisar kampına katıldığı ifade edildi.

MONACO'DA YETİŞTİ

Monaco altyapısından yetişen genç oyuncu, daha sonra Monaco'nun B Takımı'nda görev yaptı. 2017 ile 2019 yılları arasında Belçika'nın Cercle Brugge takımında forma giyen Tormin, 55 kez sırtına geçirdiği Brugge formasıyla 9 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. 2019'da Chateauroux'un yolunu tutan kanat oyuncusu, Fransız ekibinde 26 maçta 3 kez ağları sarstı. Alt yaş kategorilerinde de Fransa Milli Takımı'nın formasını U17 ve 18'de 8 kez terletmeyi başardı.