Derdiyok bombası

Süper Lig'e dönüş yapmak isteyen Ankaragücü, Eren Derdiyok'u bitirmeye çok yaklaştı. Geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 33 yaşındaki forvetle el sıkışan başkent ekibi, golcüyü Ankara'ya davet etti.

Önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecek Eren'in, son görüşmenin ardından sarı-lacivertli ekibe imza atması bekleniyor. Öte yandan Ankaragücü'nün, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha Abdullah Durak'la da prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.