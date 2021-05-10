Tarih yazdı

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014- 2015'ten beri toplamda 4 kez 7. sırada yer alan ve Play-Off şansı elde edemeyen Altınordu, bu şanssızlığını Balıkesir'de kırmayı başardı. Play-Off'un son sırası için çekiştiği Keçiörengücü'nün kazanması, İzmir ekibinin de berabere kalması halinde iki takım da 58 puanda kalacaktı. Bu durumda ikili averajda üstün olan Başkent ekibi, Play-Off'a kalan son takım olacaktı. Böyle bir ortamda final gibi bir maça çıkan kırmızı- lacivertliler, işini şansa bırakmadı ve ligde herhangi bir iddiası kalmayan Balıkesirspor karşısında ???? farklı bir galibiyete imza attı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 4'te Enis, 39 ve 48'de (Pen.) Ahmet İlhan, 64'te Metehan, 82'de Hüsamettin kaydetti. Altınordu puanını 60'a yükseltip 6. sırayı alırken, ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan kırmızı- beyazlılar ise 35 puanda kaldı.





GENÇLİK ATEŞİ

Altyapısına verdiği önemle ün yapan Altınordu, felsefesi gereği yabancı futbolcuya yer vermediği kadrosuyla Play-Off biletini aldı. Yaş ortalaması 23.5 olan İzmir ekibi, TFF 1. Lig'e veda eden 22.9 yaş ortalamalı Eskişehirspor'dan sonra en genç takım oldu.



HEDEF SÜPER LİG

Deplasmanda 2 maç sonra kazanan ve 4 maçtır yenilmeyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Play-Off'a ilk kez kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Eroğlu, "Play-Off'a kalmakla işimiz bitmedi. İzmir'i Süper Lig'de temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.



Altınordu'nun Play-Off'taki rakibi; gazetemiz baskıya girdiği esnada maçları devam eden Adana Demirspor, Giresunspor ve Y.Samsunspor takımlarından birisi olacak.