Keçiören'e yetmedi

TFF 1. Lig'de play-off biletini kovalayan Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'a konuk oldu. 33. dakikada Soner'in golüyle öne geçen başkent ekibi, 45'te Melik'le farkı ikiye çıkarttı. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarının 85. dakikasında ağları sarsan Bilal, karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 3-0. Bu galibiyetle ligi 58 puanda noktalayan Ankara Keçiörengücü, play-off yarışındaki rakibi Altınordu, Balıkesirspor'u 5-0 yenince ligi 7. sırada bitirdi ve Süper Lig hayallerini gelecek yıla bıraktı. Yarıştan uzun süre önce kopan ve iddiası kalmayan Bursaspor ise ligi evindeki bu yenilgiyle kapattı. Altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele veren Timsah, 46 puanda kaldı.
RAKİBİNİ YENDİ AMA...
Play-off yarışındaki rakibi Altınordu'yu bu sezon iki maçta da deviren Keçiörengücü (2-0, 5-3), buna rağmen rakibinin 2 puan gerisinde kaldı.