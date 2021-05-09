Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Boluspor'da 5 ayrılık!

Son dakika spor haberleri: 'da 5 ayrılık!

. Lig takımlarından , sezonun bitmesiyle birlikte 5 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılarda Rydell Poepon, , , ve 'ye veda edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:40
Son dakika spor haberleri: Boluspor'da 5 ayrılık!

. Lig takımlarından , sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Teknik direktör yönetiminde sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yollarını ayırdığı isimleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Rydell Poepon, , , ve 'nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

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