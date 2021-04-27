Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Bursaspor’da 3 ayrılık! İşte o isimler

Son dakika spor haberleri: ’da 3 ayrılık! İşte o isimler

. Lig ekiplerinden 'da gelecek sezon kadro yapılanma çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek , ve ’le devam etmeyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:38
Son dakika spor haberleri: Bursaspor’da 3 ayrılık! İşte o isimler

. Lig'de gelecek sezonda da mücadele edecek olan 'da yol ayrımları olacak. Genç isimleri, birçok takımın transfer listesinde yer alan yeşil-beyazlı kulüpte sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncularla yola devam edilmeyecek. Bu kapsamda ve 'i kadro dışı bırakarak Bursaspor kariyerlerini sonlandıran yeşil-beyazlı yönetim, 'e de sözleşme yenileme konusunda herhangi bir teklifte bulunmadı. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli isim, yine de Bursaspor'u yalnız bırakmayarak hem antrenmanları hem de maçları yerinde takip etmeye devam ediyor. Bursaspor'da yeni gelecek olan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

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