Yürek dayanmaz

ANKARA VE AKHİSAR DÜŞEBİLİR
Zirve yarışındaki heyecana alt taraflardaki maçlar da eşlik edecek. Eskişehirspor'un veda ettiği ligden düşen iki takım da bu hafta belli olabilir. Bandırmaspor'la karşılaşacak Ankaraspor, kaybederse lige veda edecek. Kazanırsa ise Menenen- Eskişehir maçında ev sahibinin 3 puan alması durumunda düşecek. 26 puanla 16. sırada yer alan Akhisarspor ise Altay'a mağlup olur ve Menemen puan alırsa ligden düşecek. Akigo, kazanarak az olan umudunu son iki haftaya taşımak istiyor.
23 puana sahip olan Ankaraspor, Bandırmaspor maçından yenilgiyle ayrılırsa Es-Es'in ardından 1. Lig'e veda eden 2. ekip olacak.