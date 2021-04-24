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Yürek dayanmaz

1. Lig’de yarın nefes kesecek 9 maç var. Küme düşen iki ekibin belli olabileceği haftada, şampiyonluk yarışı da şekillenecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Yürek dayanmaz
. Lig'de son düzlüğe girilirken 32. hafta mücadeleleri yarın oynanacak. 20.30'daki 9 maç de nefesleri kesecek. Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, , 'ya konuk olacak. Çotanaklar, rakibini mağlup ederse son iki haftaya en az 2 puan fark avantajıyla girecek. 61 puanlı yakın takipçileri , Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Aynı puana sahip olan Samsunspor ise Bolu'da terleyecek. iki ekip de kazanma hedefinde.

ANKARA VE AKHİSAR DÜŞEBİLİR

Zirve yarışındaki heyecana alt taraflardaki maçlar da eşlik edecek. Eskişehirspor'un veda ettiği ligden düşen iki takım da bu hafta belli olabilir. 'la karşılaşacak , kaybederse lige veda edecek. Kazanırsa ise Menenen- Eskişehir maçında ev sahibinin 3 puan alması durumunda düşecek. 26 puanla 16. sırada yer alan Akhisarspor ise Altay'a mağlup olur ve Menemen puan alırsa ligden düşecek. Akigo, kazanarak az olan umudunu son iki haftaya taşımak istiyor.

23 puana sahip olan Ankaraspor, Bandırmaspor maçından yenilgiyle ayrılırsa Es-Es'in ardından 1. Lig'e veda eden 2. ekip olacak.

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