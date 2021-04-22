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Demir yumruk

Son 9 maçta 7 galibiyet+2 beraberlik alarak ’e göz kırpan ’un hocası Aybaba, “Bu istek sürerse Tuzla’yı da yeneriz” dedi. İşte alt liglerden haberler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Demir yumruk

1. Ligde çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ikinci sıraya yükselen , özlemini dindirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son 9 maçta 16 gol atıp 3 gol yiyen mavilacivertlilerin teknik direktör oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, " maçında hem savunmada hem hücumda çok iyi oynadık. İkili averajda da öne geçtik" dedi.

İKİLİ AVERAJ AVANTAJI
Tecrübeli hoca, ikili averajda ligin üst sırasındaki rakiplerinden önde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ligin üst sırasındaki 6 takımla oynadık, 5'ini kazandık ve ikili averajda öne geçtik. maçına hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızın isteği devam ederse Tuzlaspor maçında da iyi bir futbol ve 3 puanla döneriz. Bazı oyuncular, sahada heyecanını yenemiyor. Ancak hepsi elinden geleni sahaya yansıtıyor."

'44 YILLIK HAYALE ULAŞACAĞIZ'
. Lig lideri Giresun'da söz başkanın... , kalan 3 maçı kazanıp, 44 yıllık hayali gerçekleştirmek istediklerini söyledi, "Giresunspor'u özlediği yere ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ALTINORDU GERI SAYIMDA
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan 3 maç öncesi şunları söyledi: "İki maçı sahamızda oynayacak olmamız avantaj ve bunu kullanacağız. Süper Lig hedefi için Play-Off'larda mücadelemize devam edeceğiz."

BURSA'DAN BİR İLK!
Samsun yenilgisiyle Play-Off umutlarını yitiren Bursa, ilk kez Süper Lig'den bu kadar uzak kaldı. Timsah, tarihinde ilk defa 3 sezon üst üste 1. Lig'de yer alacak.

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