Demir yumruk

1. Ligde çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, Süper Lig özlemini dindirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son 9 maçta 16 gol atıp 3 gol yiyen mavilacivertlilerin teknik direktör Samet Aybaba oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Giresunspor maçında hem savunmada hem hücumda çok iyi oynadık. İkili averajda da öne geçtik" dedi.

İKİLİ AVERAJ AVANTAJI

Tecrübeli hoca, ikili averajda ligin üst sırasındaki rakiplerinden önde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ligin üst sırasındaki 6 takımla oynadık, 5'ini kazandık ve ikili averajda öne geçtik. Tuzlaspor maçına hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızın isteği devam ederse Tuzlaspor maçında da iyi bir futbol ve 3 puanla döneriz. Bazı oyuncular, sahada heyecanını yenemiyor. Ancak hepsi elinden geleni sahaya yansıtıyor."

'44 YILLIK HAYALE ULAŞACAĞIZ'

TFF 1. Lig lideri Giresun'da söz başkanın... Hakan Karaahmet, kalan 3 maçı kazanıp, 44 yıllık hayali gerçekleştirmek istediklerini söyledi, "Giresunspor'u özlediği yere ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ALTINORDU GERI SAYIMDA

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan 3 maç öncesi şunları söyledi: "İki maçı sahamızda oynayacak olmamız avantaj ve bunu kullanacağız. Süper Lig hedefi için Play-Off'larda mücadelemize devam edeceğiz."

BURSA'DAN BİR İLK!

Samsun yenilgisiyle Play-Off umutlarını yitiren Bursa, ilk kez Süper Lig'den bu kadar uzak kaldı. Timsah, tarihinde ilk defa 3 sezon üst üste 1. Lig'de yer alacak.