Alt liglerden haberler (19.04.2021)

Son iki maçından 1 puan çıkartan Altay, Adanaspor'u farklı geçti: 4-1. 20'de Regattin'in penaltısıyla öne geçen siyah-beyazlılar, 31'de Celil'e engel olamadı. 41'de Erhan'la yeniden öne geçen Altay, ikinci yarıda farka koştu. 59'da Thiam farkı ikiye çıkartırken; 90+3'te sahne alan Paixao, son sözü söyledi: 4-1. Bu zaferle iki maç sonra kazanan Altay, puanını 57'ye yükseltti. İzmir ekibi, haftaya Akhisar'ı mağlup ederse Süper Lig için play-off'u garantileyecek. 34 puanlı Adanaspor ise Ümraniye'den 1 puan alırsa ligde kalacak.

SAMSUN TAM GAZ

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yenerek yarıştaki iddiasını korudu. Hafta içi Menemen ile berabere kalarak yarışta yara alan kırmızı-beyazlılar, 2'de Yasin Öztekin, 45'te Hamraoun, 54'te Coureur ve 90'da Gökhan Alsan'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bursaspor'un tek sayısı ise 82'de Onur Atasayar'dan geldi. Samsunspor bu galibiyetle puanını 61 yapıp averajla 3. sırada yer aldı. Son 4 maçının 3'ünü kaybeden Bursa ise 43 puanda kalıp ilk 6 iddiasını kaybetti.

GOL DÜELLOSU ÜMRANİYE'NİN!

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, gol düellosu şeklinde geçen maçta Ankaraspor'u 4-3 mağlup etti. Kehinde'nin hat-trick yaptığı mücadelede diğer gol, Serkan'dan geldi. Kümede kalmak için savaşan konuk ekibin sayıları Pedersen, Erdem ve Ercan'dan geldi.

DEPLASMAN KRALI BOLUSPOR

Bandırmaspor'a konuk olan Boluspor, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 5. deplasman galibiyetini aldı. Muhammed (2) ve Hamza'nın golleriyle kazanan Yarenler, ligdeki puanını 38'e yükseltti. Torje ve Pote'nin sayılarının yeterli olmadığı Bandırmaspor ise 39'da kaldı.

BAL-KES'TE BÜYÜK SEVİNÇ

Eskişehir'i 3-0 yenerek bitime 3 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Balıkesirspor'da yüzler gülüyor. Başkan Ümit Arslan, "Bizi eleştirenlere en iyi cevabı lig bitmeden vermiş olduk. Bundan sonrası için Balıkesirspor'u hak ettiği yerlere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Altınordu fırsat tepti

SON üç maçında 8 puan kaybeden Altınordu, 2'nci sıraya kadar tırmanma fırsatını tepti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanıp rakiplerimizle puan farkını açma hedefindeydik. Akhisar maçında da beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, "G.Saray karşısında hatalarımızı gördük. Gereken dersleri çıkarıp Karagümrük maçını oynayacağız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Çaykur Rize'de bugün oynanacak maç öncesi 8 isim sınırda bulunuyor. Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokoviç kart görürse G.Birliği maçında olmayacak.



ANTALYA'DA, Hatay maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Kovid testi pozitif çıkan isim sayısı 5'e yükselirken; Veysel kart cezası, Gökdeniz, Fredy ile Sam da sakatlıkları sebebiyle oynamayacak.

Son üç maçını kazanamayan Konyaspor, Çaykur Rize karşısında 3 puanı hedefliyor. Yeşilbeyazlılarda Kravets, Cikalleshi, Skubic, Hadziahmetovic ve Abdülkerim Hatay maçı öncesinde kart sınırında.

DENİZLİ'DE İKİNCİ TANDOĞAN DEVRİ

Denizlispor'da Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Ali Tandoğan'a emanet edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı. Son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Tandoğan, 2016- 2017 sezonunda 1. Lig'de Denizlispor'un başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı. Kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Denizli, 26 puanla son sırada.