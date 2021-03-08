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Altınordu zorlu virajlarda

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda 'la 2-2 berabere kalan Altınordu, önümüzdeki iki haftada kendisi gibi yarışı veren iki rakibiyle kozlarını paylaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:37
Altınordu zorlu virajlarda

Ligde 45 puanla 5'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 15 Mart Pazartesi günü 50 puanlı zirve takipçisi 'u konuk edecek. Altınordu bir sonraki maçında ise 47 puanı bulunan üçüncü sıradaki 'a konuk olacak. İzmir ekibi bu 2 haftada alacağı sonuçlara göre hedefini büyük ölçüde belirleyecek.

Öte yandan sağ kanat 'ın cezasının sona erdiği Altınordu'da maçı öncesi 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması teknik heyetin keyfini kaçırdı. İzmir ekibinde forvet , ön libero , sol bek , sağ bek , sol bek ve stoper 'ın toplamda üçer sarı kartı bulunuyor. Kırmızı-lacivertliler tedavisi süren Sinan'ı zorlu maça yetiştirmek istiyor. Bu arada maçında başına 8 dikiş atılan 'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

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