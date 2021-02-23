Haberler TFF 1.Lig Altay - Altınordu: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 23. haftasındaki derbisinde iel kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip Altınordu, , ve 'ın (pen.) golleriyle 3-1 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:56
Altay - Altınordu: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 23. haftasında iki ekibi ile karşı karşıya geldi. Play-off yarışını yakından ilgilendiren derbiden konuk ekip ALtınordu 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

38. dakikada 'nun (pen.) golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Altınordu, 47'de , 60'ta ve 67'de 'ın (pen.) golleriyle zafere uzandı.

Konuk takımda 76'da çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.

Altınordu bu sonuçla puanını 41'e yükseltip 3. sıraya tırmandı. 7. sıradaki Altay ise 38 puanda kaldı.

SON DAKİKA