Altay - Altınordu: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu karşı karşıya geldi. Play-off yarışını yakından ilgilendiren derbiden konuk ekip ALtınordu 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
38. dakikada Paixao'nun (pen.) golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Altınordu, 47'de Hüsamettin Yener, 60'ta Metehan Mimaroğlu ve 67'de Enis Destan'ın (pen.) golleriyle zafere uzandı.
Konuk takımda Yusuf Can Esendemir 76'da çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.
Altınordu bu sonuçla puanını 41'e yükseltip 3. sıraya tırmandı. 7. sıradaki Altay ise 38 puanda kaldı.