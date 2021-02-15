10 numara Çotanak

TFF 1. Lig'de Giresun fırtınası devam ediyor. Karadeniz ekibinin son kurbanı Bolu oldu. R
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:40Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
TFF 1. Lig'de Giresun fırtınası devam ediyor. Karadeniz ekibinin son kurbanı Bolu oldu. Rakibini 72. dakikada Fethi'nin kendi kalesine attığı golle deviren yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Hakan Keleş'in öğrencileri, Samsun'un önünde 4 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Giresun, son 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 1 gol gördü.