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10 numara Çotanak

TFF 1. Lig'de fırtınası devam ediyor. Karadeniz ekibinin son kurbanı Bolu oldu. R

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
10 numara Çotanak
TFF 1. Lig'de fırtınası devam ediyor. Karadeniz ekibinin son kurbanı Bolu oldu. Rakibini 72. dakikada 'nin kendi kalesine attığı golle deviren yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini 10 maça çıkardı. 'in öğrencileri, 'un önünde 4 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Giresun, son 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 1 gol gördü.
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