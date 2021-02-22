Adana Demirspor'dan sürpriz Tarık Çamdal kararı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Altay maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal, kulüp yönetimi tarafından affedildi.
Tarık, mavi lacivertli takımın Ümraniyespor maç kadrosunda yer aldı.
15 MAÇTA GÖREV ALDI
Adana ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 karşılaşmada görev aldı.
2014 yılında Eskişehirspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal beklentilerin altında kalınca sürekli eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.