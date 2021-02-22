Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'dan sürpriz Tarık Çamdal kararı!

'dan sürpriz kararı!

Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden , daha önce kadro dışı bıraktığı ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre Çamdal, affedildi ve Ümraniyespor kadrosuna alındı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:28
Adana Demirspor'dan sürpriz Tarık Çamdal kararı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da Altay maçı öncesinde kadro dışı bırakılan , kulüp yönetimi tarafından affedildi.

Tarık, mavi lacivertli takımın Ümraniyespor maç kadrosunda yer aldı.

15 MAÇTA GÖREV ALDI
Adana ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 karşılaşmada görev aldı.

2014 yılında Eskişehirspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal beklentilerin altında kalınca sürekli eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

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