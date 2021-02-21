Balıkesirspor Bursaspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller Manaj (2) ve penaltıdan Anıl Taşdemir'den geldi.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Balıkesirspor küme düşme hattından bir nebze uzaklaşıp nefes aldı. Bursaspor ise 31 puanda kaldı ve play-off hattından uzaklaştı.

Balıkesirspor önümüzdeki hafta Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursaspor sahasında Menemenspor'u ağırlayacak.