Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor Bursaspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri Manaj (2) ve penaltıdan kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:32
Balıkesirspor Bursaspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 22. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller Manaj (2) ve penaltıdan 'den geldi.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Balıkesirspor küme düşme hattından bir nebze uzaklaşıp nefes aldı. Bursaspor ise 31 puanda kaldı ve play-off hattından uzaklaştı.

Balıkesirspor önümüzdeki hafta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursaspor sahasında 'u ağırlayacak.

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