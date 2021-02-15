Haberler TFF 1.Lig Yusuf Şimşek: Bu deplasmanda 1 puan iyidir

: Bu deplasmanda 1 puan iyidir

ile ’de 1-1 berabere kalan ’da Teknik Direktör maçın ardından konuştu. Bu deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu söyleyen Şimşek, “ maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
Yusuf Şimşek: Bu deplasmanda 1 puan iyidir

. Lig'in 21. haftasında ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'da Teknik Direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Şimşek, "Sahanın zor şartlarda olacağını da biliyorduk. Futbolcu kardeşlerimize maçın zor olacağını da söyledik. İyi hazırlandık. Deplasmanda direkt rakibimizle oynadık. Deplasmanda alınan 1 puan iyidir, en azından mağlup olmadık. Bu bizim için avantajdır. Daha da iyi olabilir. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Yeni bir takımız, ikinci yarıda kurulduk. İnşallah önümüzdeki hafta maçıyla yeniden galip gelmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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