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ateş hattından kurtuldu

TFF 1'inci Lig'de evinde 'la 1-1 berabere kalan , alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle aldığı 1 puan sonrası düşme hattından çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:45
Menemenspor ateş hattından kurtuldu

TFF 1'inci Lig'de evinde 'la 1-1 berabere kalan , alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle aldığı 1 puan sonrası düşme hattından çıktı. Sarı-lacivertlilerin önemli rakiplerinden evinde 'a 4-1, da sahasında 'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Menemenspor 21'inci haftayı 20 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Teknik direktör , 16'ncı Akhisarspor'la aralarında sadece 1 puanlık fark olduğunu söyledi. Bir an önce seri galibiyetler almaları gerektiğini ifade eden genç teknik adam, "Bu hafta evimizde Akhisarspor'la karşı karşıya geleceğiz. Her iki takım açısından da çok önemli bir müsabaka olacak. Kazanıp biraz daha rahatlamak istiyoruz" dedi.

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