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Bu sene o sene

’un kalecisi ve sol açığı , bu sene ilk 2’den lige çıkmak için çok daha iddialı olduklarını vurguladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:51 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Bu sene o sene
TFF 1. Lig'de Pazar günü derbisinde Adanaspor'la karşılaşacak Adana , hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Demirspor'un kalecisi Şengezer ve sol kanat oyuncusu Yıldız, bu sezon ilk 2'den Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Başakşehir'den kiralanan kaleci Muhammed, "Yarım kalan bir hikayem var, onu tamamlamaya geldim. Geçen sene finalde elenmiştik. İnşallah bu sene oralara bile gitmeden ilk 2'den çıkarız" dedi. Adana derbisine çok iyi hazırlandıklarını belirten Berk ise, "Bu maçın önemini biliyorum. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Son 2 senedir şanssızlıklar yaşıyoruz. İnşallah bu sene işimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız" diye iddialı konuştu.
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