Bu sene o sene

Demirspor’un kalecisi Muhammed ve sol açığı Berk, bu sene ilk 2’den lige çıkmak için çok daha iddialı olduklarını vurguladı
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:51Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
TFF 1. Lig'de Pazar günü Adana derbisinde Adanaspor'la karşılaşacak Adana Demirspor, hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Demirspor'un kalecisi Muhammed Şengezer ve sol kanat oyuncusu Berk Yıldız, bu sezon ilk 2'den Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Başakşehir'den kiralanan kaleci Muhammed, "Yarım kalan bir hikayem var, onu tamamlamaya geldim. Geçen sene finalde elenmiştik. İnşallah bu sene oralara bile gitmeden ilk 2'den çıkarız" dedi. Adana derbisine çok iyi hazırlandıklarını belirten Berk ise, "Bu maçın önemini biliyorum. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Son 2 senedir şanssızlıklar yaşıyoruz. İnşallah bu sene işimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız" diye iddialı konuştu.