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Özköylü Altay'da

Altay, Yücel İldiz'in yerine Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı. Taraftarların futbolculuk döneminde sorunlar yaşadığı için istemediği Özköylü, 2012- 2013'te 'u 'e taşımıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Özköylü Altay'da
Altay, Yücel İldiz'in yerine Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı. Taraftarların futbolculuk döneminde sorunlar yaşadığı için istemediği Özköylü, 2012- 2013'te 'u 'e taşımıştı.

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