Özköylü Altay'da

Altay, Yücel İldiz'in yerine Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı. Taraftarların futbolculuk döneminde sorunlar yaşadığı için istemediği Özköylü, 2012- 2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:39Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Altay, Yücel İldiz'in yerine Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı. Taraftarların futbolculuk döneminde sorunlar yaşadığı için istemediği Özköylü, 2012- 2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
TİMSAH'TA 14 EKSİK
Giresun'u 12 eksikle giden ve altyapıdan 9 genç alan Timsah'ta; Giresun'da sakatlanan İsmail Can ve cezalı duruma düşen Özer Hurmacı da Tuzla maçında yok.