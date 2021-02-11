Aktüel haberleri (TFF 1. ve 2. Lig)

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, 27 Ocak'ta, Ömer Şişmanoğlu transferi nedeniyle kendisine taraftarların yönelttiği eleştiriler sonrası anlaşmayı iptal edip istifa kararı almıştı. Murat Sancak, dün yazılı açıklamayla kararından vazgeçtiğini duyurdu.



TFF 1. Lig lideri Giresunspor, son 9 maçı da kazanarak, bu sezon profesyonel liglerde en fazla üst üste maç kazanan takım oldu. Hakan Keleş yönetiminde 13 maçtır bileği bükülmeyen Çotanaklar, kazandıkları son 9 karşılaşmada sadece bir gol yedi.



TFF 1. Lig şampiyonluk adayı Samsunspor, yıldız maestrosu İlyas Kubilay Yavuz'un bu sezon skor katkısı yaptığı 8 maçın tamamını kazanarak, 24 puan topladı. Yavuz, bu sezon 11 maçta oyuna sonradan girerken 4 kez fileleri sarsarken, 4 asistlik katkı sağladı.



Beyaz Grup'un iddialı ekibi Hekimoğlu Trabzon, Altay'a giden Osman Özköylü'nün yerine Bayram Toysal ile sözleşme imzaladı. Toysal, "Lider Manisa FK pozisyon olarak çok iyi durumda ama biz hedefimizi sonuna kadar kovalayacağız" diye iddialı konuştu.

