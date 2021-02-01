İstanbul’da olaylı maç

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:37Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ise son anlarda yaşananlar damga vurdu. 90. dakikada durum 1-1'ken, Okan Derici, hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı topu kaparak ağlara yolladı. İki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken; Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart gördü. 90+8'de Ümraniye, rakibin gol atmasına izin verdi ve mücadele bu fair-play örneğiyle 2-2 bitti.