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’da olaylı maç

. Lig'de ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ise son anlarda yaşananlar damga vurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
İstanbul’da olaylı maç
. Lig'de ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ise son anlarda yaşananlar damga vurdu. 90. dakikada durum 1-1'ken, , hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı topu kaparak ağlara yolladı. İki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken; , kırmızı kart gördü. 90+8'de , rakibin gol atmasına izin verdi ve mücadele bu fair-play örneğiyle 2-2 bitti.
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