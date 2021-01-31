Haberler TFF 1.Lig Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

'nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Son dakika haberleri... 'nın soyunma odalarında çıkan yangın paniğe neden olurken itfaiye zamanında müdahale ederek yangını söndürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 11:11
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi.

Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF 1. Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.


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