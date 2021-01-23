Haberler TFF 1.Lig Simon Zenke Menemenspor'da

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TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan , 'yi renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:55
Simon Zenke Menemenspor'da

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan tecrübeli golcü 'yi renklerine bağladı.

Nijeryalı oyuncuyu denemeye alan sarı-lacivertliler, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda Zenke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

'nın takımında oynadıktan sonra 2010-2011 sezonunda ülkemizde forması giymeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu, , ve 'da da top koşturdu. Son olarak Fransa 2'nci Lig ekibi 'de forma giyen Zenke, 4 maça çıkıp gol atamadı.

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