Haberler TFF 1.Lig Giresun'da Çotanak Stadı Balıkesirspor maçıyla açılıyor!

'da maçıyla açılıyor!

'da inşa edilen tamamlandı. Yeni stadyum, TFF 1. Lig'de oynanacak - maçıyla açılacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:22
Giresun'da Çotanak Stadı Balıkesirspor maçıyla açılıyor!

'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli , TFF 1. Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak - karşılaşmasıyla hizmete girecek.

tarafından maçın oynanma yerinin olarak açıklanmasının ardından, ekiplerince stadyumdaki son hazırlıklar da tamamlandı.

Saha zemini hibrit çim olarak uygulanan stadyum, zeminle birlikte 6 kattan oluşuyor ve bin 72 araçlık otoparka sahip. Toplam 143 bin 388 metrekareden oluşan komplekste 144 seyirci kapasiteli spor salonu ile mağazalar da yer alıyor.

Kompleks içinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de inşa edilmesi planlanıyor.



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