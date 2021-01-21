TFF 1. Lig'den aktüel haberler (21.01.2021)

Transferin hızlı takımı Altay, takviyeleri sürdürüyor. Deniz Kadah ve Mehmet Erdem'i alan; Murat Akça, Aykut Özer ve Zeki Yıldırım'la anlaşan siyah-beyazlılar, Mossoro'yu transfer etmeye çalışıyor.
Menemen Adana Demirspor'dan Hamza Ok'u listesine ekledi. 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü ve kısa sürede biteceği açıklandı.
Altınordu, Bursaspor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. 30 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 46 maçta 5 gol attı. Recep, TFF 1. Lig'de 215 maçta 29 kez fileleri sarstı.
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan, "Sadece Manisa için değil Türk futbolu için de güzel şeyler yapıyoruz. Hak ettiğimiz şampiyonluğa kavuşacağız" dedi.