Samsun hocası Ertuğrul Sağlam, "Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdi. Bizler de taraftarlarımızla tüm paydaşlarımızla Samsunspor'u onlara layık şekilde temsil etmek zorundayız" dedi. Sağlam, kazada yaralanan futbolcu Emin Kar'ın acıyı halen yaşadığını söyledi.
Spor vefadır
Samsunspor kafilesinin 32 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 5 isim için anıt yapıldı. Spor Bakanı Kasapoğlu, “Kayıplarımız unutulmayacak” dedi
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Samsun hocası Ertuğrul Sağlam, "Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdi. Bizler de taraftarlarımızla tüm paydaşlarımızla Samsunspor'u onlara layık şekilde temsil etmek zorundayız" dedi. Sağlam, kazada yaralanan futbolcu Emin Kar'ın acıyı halen yaşadığını söyledi.