Haberler TFF 1.Lig Spor vefadır

Spor vefadır

kafilesinin 32 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 5 isim için anıt yapıldı. Spor Bakanı Kasapoğlu, “Kayıplarımız unutulmayacak” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Spor vefadır
20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giden kafilesi trafik kazası geçirmiş ve Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Samsunspor kulübü, vahim olayın 32. yılında hayatını kaybedenler için bir anıt yaptı. Açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirdi. Kasapoğlu, "Türkiye spor tarihinin en acı günlerinden biridir. Bu anıt; kaybettiklerimizi, dostluğu, kardeşliği hatırlatacak. Bu anıt, sporun vefa açısından önemini kanıtlıyor" diye konuştu.

Samsun hocası , "Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdi. Bizler de taraftarlarımızla tüm paydaşlarımızla Samsunspor'u onlara layık şekilde temsil etmek zorundayız" dedi. Sağlam, kazada yaralanan futbolcu Emin Kar'ın acıyı halen yaşadığını söyledi.
SON DAKİKA