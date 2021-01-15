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TFF 1. Lig'den güncel haberler (15.10.2021)

Altay, Portekizli 10 numara 'le ilgileniyor. Son olarak Rusya 2. Ligi'nde yer alan Orenburg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu takımdan ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:29 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
TFF 1. Lig'den güncel haberler (15.10.2021)
Altay, Portekizli 10 numara 'le ilgileniyor. Son olarak Rusya 2. Ligi'nde yer alan Orenburg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu takımdan ayrıldı. Alves bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve kulüpten ayrıldı. Altay ilk yarıda takımda yer alan Gnanduillet, Putsila, Amorim ve Blagojevic'i göndermişti.

ANKARA ATAĞA KALKTI
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 9 puanla 17. sırada tamamlayan Ankaraspor, transferde atağa kalktı. Başkent temsilcisi, Dinamo Bükreş'te forma giyen İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile anlaştı. 31 yaşındaki kaleci bu sezon 10 maça çıktı. Ankaragücü'nden ayrılan Ante Kulusic'in de imzaya kaldığı belirtildi.

HAJDEREVIC BOLU'DA
Boluspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajdarevic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu FK Zeljeznicar Sarajevo takımında forma giyiyordu. Hajdarevic bu sezon 19 maçta oynadı. Hajdarevic'in kariyerinde 5'i milli takım, 10'u Avrupa Ligi olmak üzere 127 maçı bulunuyor

ÖZTÜRK MENEMEN'DE
Menemen gaza bastı. Niğde Anadolu'nun orta sahası Berkay Samancı ile anlaşan sarı-lacivertliler, Keçiörengücü forması giyen Erdal Öztürk'ün de işini bitirdi. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 maçta forma giymişti. Resmi imzalar hafta sonuna kadar atılacak.

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