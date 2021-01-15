TFF 1. Lig'den güncel haberler (15.10.2021)

ANKARA ATAĞA KALKTI
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 9 puanla 17. sırada tamamlayan Ankaraspor, transferde atağa kalktı. Başkent temsilcisi, Dinamo Bükreş'te forma giyen İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile anlaştı. 31 yaşındaki kaleci bu sezon 10 maça çıktı. Ankaragücü'nden ayrılan Ante Kulusic'in de imzaya kaldığı belirtildi.
HAJDEREVIC BOLU'DA
Boluspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajdarevic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu FK Zeljeznicar Sarajevo takımında forma giyiyordu. Hajdarevic bu sezon 19 maçta oynadı. Hajdarevic'in kariyerinde 5'i milli takım, 10'u Avrupa Ligi olmak üzere 127 maçı bulunuyor
ÖZTÜRK MENEMEN'DE
Menemen gaza bastı. Niğde Anadolu'nun orta sahası Berkay Samancı ile anlaşan sarı-lacivertliler, Keçiörengücü forması giyen Erdal Öztürk'ün de işini bitirdi. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 maçta forma giymişti. Resmi imzalar hafta sonuna kadar atılacak.