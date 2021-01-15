Haberler TFF 1.Lig Altay Deniz Kadah ve ve Mehmet Erdem ile resmi sözleşme imzaladı

ve ve ile resmi sözleşme imzaladı

. Lig ekiplerinden , forvet oyuncusu ve sol bek Uğurlu ile resmi sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 10:03
Altay Deniz Kadah ve ve Mehmet Erdem ile resmi sözleşme imzaladı

'inci Lig kulüplerinden , kampında bir süredir antrenmanlara katılan forvet ve sol bek Uğurlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Başkan ile bir araya gelen iki futbolcu siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son olarak forması giyen gurbetçi Deniz sezonun ilk yarısını boşta geçirirken, Mehmet Erdem ise formasıyla 'de 1, kupada 2 maça çıktı.

Futbola 5 yaşında başladığını belirten Deniz Kadah, " her şeyiyle güzel bir şehir. Armasında İzmir yazan bir takımda olmak beni çok mutlu ediyor" derken, Mehmet Erdem ise, "Büyük Altay camiasına geldiğim için çok mutluyum. Bu camianın ne kadar büyük olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Hedefimiz Süper Lig. Ligi en zirvede bitirmek için var gücümüzle savaşacağız" diye konuştu.

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