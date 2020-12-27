Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'da sarı kart alarmı! 5 oyuncu sınırda

'da alarmı! 5 oyuncu sınırda

1. Lig ekiplerinden 'da alarmı verildi. Yeşil-beyazlı ekipte Eskşehirspor maçı öncesi , , , ve sınırda bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 14:57
Bursaspor'da sarı kart alarmı! 5 oyuncu sınırda

'da maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımda, , , , ve , yarın oynanacak maçta görmeleri halinde Keçiörengücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kart alarmı verildi. Yeşil-beyazlılarda, Eskişehirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında. Kadro derinliği fazla olmayan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in de bu konuda oyuncularını uyardığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada, Burak Kapacak, Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Cüneyt Köz ve Ramazan Keskin sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Keçiörengücü müsabakasında sahadaki yerlerini alamayacak.

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