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Altay şampiyonluk yarışında sol şeride geçti!

1'inci Lig'de evinde Bereket Sigorta 'u yenen Altay şampiyonluk yarışında sol şeride geçti. Takımdaki corona virüsü vakaları yüzünden yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 karşılaşmasında Ankaraspor'u 3-0, 'u 4-1, Akhisarspor'u 3-1 ve Ümraniyespor'u da 3-1 mağlup ederek 4'te 4'le zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:35
Altay şampiyonluk yarışında sol şeride geçti!

Ligde 15 maçta 29 puan alan, Tuzlaspor'la erteleme karşılaşmasına çıkacak ekibi gizli lider konumunda bulunuyor. Teknik Direktör Yücel İldiz çok önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Galibiyet için tüm takımın elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu ligde her karşılaşma çok zorlu. 'u yenmek bizim adımıza çok değerli oldu. Net bir skorla karşılaşmayı kazandık. Üst sıraları gördük. Ancak bizim için önemli olan tek bir şey var, o da sezon sonunu zirvede bitirip 'e çıkmak" diye konuştu.

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