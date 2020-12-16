Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri!

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayıp, benlenmedik puan kayıpları ile 13 haftada 24 puan toplayabilen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.



Sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Ertuğrul Hocam ile yok olmuş olan takım ruhunu yeniden inşa etmek için çalışmalarımıza başladık. Moral, motivasyon, sorumluluk aşılamak, takım içi uyum ve takım ruhu oluşturmak gibi işlerde tüm sorumluluğu teknik heyete ve genel menajere yüzde 100 yetki ile devrettim. Ama Başkan olarak daima işin başında olma kararı aldım. Takımın en büyük sorunu olan gol atamamak, hızlı oynamamak, tepkisizlik ve kendilerine azalan özgüven üzerine konsantre olacağız. Oyunculara tekrar özgüvenlerini kazandırmak bizim en önemli işimiz. Şampiyonluğa giden yol takım ruhu ile özgüvenden geçmektedir. Hal böyle olunca gereksiz puan kayıplarının artık bundan böyle son bulacağına inanıyoruz. Mustafa Erkanat'ın vefat ettiği dönemde bu sezon şampiyonluk çok daha anlam kazandı. Şampiyonluk kupasını Mustafa Erkanat'ın kabrine götürmek boynumuzun namus borcu oldu. Takım olarak ant içtik. Bu sezon bu takım ile bu şekil şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz."



