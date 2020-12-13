Altınordu Akhisarspor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altınordu, 14'üncü haftada konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 5'inci dakikada Muzaffer, 15'inci dakikada Furkan Metin ve 47'nci dakikada penaltıdan Ahmet İlhan kaydetti. Altınordu'da Muzaffer 24'üncü dakikada kendi kalesine de bir gol atarken, Akhisarspor'un diğer golü 90+4'üncü dakikada Hadzic'den geldi. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen Muzaffer ve Furkan profesyonel kariyerlerindeki ilk gollerine imza attı. Bu sonuçla Altınordu 27 puana ulaşıp zirveyi bırakmazken, üst üste 4'üncü yenilgisini alan Akhisarspor 13 puanda kaldı.

5'inci dakikada Altınordu golü buldu. Metehan'ın pasıyla topla buluşup sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Muzaffer, meşin yuvarlağı uzak köşeye yolladı: 1-0.

15'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan Metehan'ın sert şutunda kaleci Lukac'ın çeldiği topu önünde bulan Furkan Metin, düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 2-0.

24'üncü dakikada Akhisarspor bulduğu golle umutlandı. Sol çaprazdan Çekdar'ın sert şutunda Muzaffer ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

47'nci dakikada Ahmet İlhan, rakip ceza sahasında Kadir'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Onur Özütoprak beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ahmet, kaleci Lukac'ı avladı: 3-1.

52'nci dakikada ceza sahası dışından Çekdar sert vurdu, Erhan topu parmaklarının ucuyla kornere tokatladı.

90+4'üncü dakikada Akhisarsporlu Hadciz ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-2.

Maçı Altınordu 3-2 kazandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Candan Elbil (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Furkan Metin (xxx), Sinan (xx), Yusuf Yalçın (xx), Yusuf Esendemir (xx), Ufuk (xx) (Dk. 46 Kahraman xx), Oğulcan (xx) (Dk. 68 Furkan Çil xx), Muzaffer (xxx) (Dk. 75 Muhammed xx), Ahmet İlhan (xxx), Metehan (xxx) (Dk. 86 Burak), Ahmet Dereli (xx) (Dk. 75 Enis xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Gökmen (x), Alperen (x), Doğukan (x), Kadir (x), Ali Kaan (x), Çekdar (xx) (Dk. 71 Onurcan x), Vrsajevic (xx), Bertuğ (x) (Dk. 80 Mert Efe x), Bjarnason (x) (Dk. 71 Bora x), Hadzic (xx)

GOLLER: Dk. 5 Muzaffer, Dk. 15 Furkan Metin, Dk. 47 Ahmet İlhan (Altınordu), Dk. 24 Muzaffer (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Hadzic (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Vrsajevic, Çekdar, Hadzic (Akhisarspor)

