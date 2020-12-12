Alt liglerden haberler (12.12.2020)

ALTINORDU 30 PUAN HEDEFLİYOR

TFF 1. Lig'de 24 puanla zirvenin 3 ortağından biri olan Altınordu, ilk yarıyı en az 30 puanla tamamlamayı hedefliyor. Zorlu bir periyoda gireceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk devreyi en az 30 puanla kapatıp, 2. yarıya avantajlı başlamak ve sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz" dedi.

MUSTAFA ERKANAT DEFNEDİLDİ

Koronavirüs nedeniyle vefat eden Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, dün Kıranköy mezarlığında defnedildi. Cenazeye; şehrin ileri gelenleri, kulüp yönetimi, kırmızıbeyazlı futbolcular ve sevenleri katıldı.

TEK NAMAĞLUP MANİSA FK

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manisa FK, profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor. Süper Lig lideri Alanyaspor'un 11. haftada G.Birliği'ne 2-1 yenilmesiyle profesyonel liglerde namağlup kalan tek ekip Beyaz Grup lideri Manisa FK oldu.

HEKİMOĞLU ÇOK İDDİALI

2. Lig Beyaz Grup'ta 3. sırada bulunan Hekimoğlu Trabzon, bugün 9. basamaktaki Afyon'u ağırlıyor. Yavuz Selim'de saat 13.00'te başlayacak maçta galibiyeti hedefleyen Trabzon ekibi, son 3 maçta sahasında puan kaybetmedi. Geçen hafta da Çorumspor'u 1-0'la geçti.

LİDER KEÇİ'DE 1 VAKA ÇIKTI

Tuzlaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan TFF 1. Lig lideri Ankara Keçiörengücü'nde, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Testi pozitif çıkan futbolcunun gerekli takip izolasyon sürecinin derhal başladığı bildirildi.