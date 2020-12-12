Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (12.12.2020)

Alt liglerden haberler (12.12.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (12.12.2020)

ALTINORDU 30 PUAN HEDEFLİYOR
1. Lig'de 24 puanla zirvenin 3 ortağından biri olan Altınordu, ilk yarıyı en az 30 puanla tamamlamayı hedefliyor. Zorlu bir periyoda gireceklerini belirten teknik direktör , "İlk devreyi en az 30 puanla kapatıp, 2. yarıya avantajlı başlamak ve sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz" dedi.

MUSTAFA ERKANAT DEFNEDİLDİ
Koronavirüs nedeniyle vefat eden Başkan Yardımcısı Erkanat, dün Kıranköy mezarlığında defnedildi. Cenazeye; şehrin ileri gelenleri, kulüp yönetimi, kırmızıbeyazlı futbolcular ve sevenleri katıldı.

TEK NAMAĞLUP MANİSA FK
Misli.com 2. Lig 'ta 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manisa FK, profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor. lideri 'un 11. haftada G.Birliği'ne 2-1 yenilmesiyle profesyonel liglerde namağlup kalan tek ekip Beyaz Grup lideri Manisa FK oldu.

HEKİMOĞLU ÇOK İDDİALI
2. Lig Beyaz Grup'ta 3. sırada bulunan Hekimoğlu Trabzon, bugün 9. basamaktaki Afyon'u ağırlıyor. Yavuz Selim'de saat 13.00'te başlayacak maçta galibiyeti hedefleyen Trabzon ekibi, son 3 maçta sahasında puan kaybetmedi. Geçen hafta da Çorumspor'u 1-0'la geçti.

LİDER KEÇİ'DE 1 VAKA ÇIKTI
Tuzlaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan TFF 1. Lig lideri Keçiörengücü'nde, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Testi pozitif çıkan futbolcunun gerekli takip izolasyon sürecinin derhal başladığı bildirildi.

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