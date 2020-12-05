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’un genç futbolcusu son 4 haftayı boş geçti

'da gösterdiği performansla ve ile birlikte Avrupa ekiplerinin radarına giren çok iyi başladığı 1. Lig'de son haftarlarda suskun kaldı. 18 yaşındaki golcü son 4 haftada golle buluşamadı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:31
Bursaspor’un genç futbolcusu Ali Akman son 4 haftayı boş geçti

1. Lig ekiplerinden 'un bu sezon en çok yıldızı parlayan ismi olan , 4 haftadır gol atamıyor. İlk 8 haftada attığı 7 golle futbolseverlerin dikkatini çeken ve birçok takımın transfer listesinde yer almaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu, gol orucunu bozamıyor.

Ankaraspor, ve Altay maçlarında fileleri havalandıramayan Ali Akman, dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında da istediği performansı ortaya koyamadı. Genç oyuncu buna rağmen gol krallığında iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, 7 gol, 2 asistle de takım içinde skora en çok katkı veren futbolcu olmaya devam etti.


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