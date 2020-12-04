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Alt liglerden haberler (05.12.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 00:07 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (05.12.20)

BALIKESİR'DE ARSLAN DÖNEMİ

1. Lig'de 10. sıradaki , teknik direktör ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, Bandırma yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi. Başkan Ümit Arslan, birkaç isim üzerinde konuştuklarını ve Cihat Arslan'da karar kıldıklarını söyledi. 50 yaşındaki Cihat Arslan, son olarak 2. Lig'de FK'yi çalıştırmıştı.

Lider Altınordu, son 3 maçta rakip forvetlere gol izni vermedi. ekibinin savunması, sergilediği performansla alkış toplarken, kaleci Erhan'ın kurtarışları da bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Keçiörengücü'nün 23 yaşındaki Kosovalı golcüsü Manaj, iddialı konuştu. Geçen hafta 'u yıkan golü atan 23 yaşındaki santrfor, "ilk hedefim takımımla 'e çıkmak" dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ekmekçioğlu'nun koronavirüs test sonucunda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Son 2 maçında Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 mağlup ederek, bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un attığı 11 golün 9'unda, yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

İSTANBUL DERBİSİ
TFF 1. Lig'de günün diğer maçı derbisine sahne olacak. Tuzlaspor, İstanbulspor'u saat 16.00'da konuk edecek. Üst sıraları zorlayan iki takımın mücadelesi Spor'dan yayınlanacak. İki takım da 18 puan toplarken, İstanbul averajla 5'nci sırada.

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