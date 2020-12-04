Alt liglerden haberler (05.12.20)

BALIKESİR'DE ARSLAN DÖNEMİ

TFF 1. Lig'de 10. sıradaki Balıkesirspor, teknik direktör Cihat Arslan ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, Bandırma yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi. Başkan Ümit Arslan, birkaç isim üzerinde konuştuklarını ve Cihat Arslan'da karar kıldıklarını söyledi. 50 yaşındaki Cihat Arslan, son olarak 2. Lig'de Manisa FK'yi çalıştırmıştı.

Lider Altınordu, son 3 maçta rakip forvetlere gol izni vermedi. İzmir ekibinin savunması, sergilediği performansla alkış toplarken, kaleci Erhan'ın kurtarışları da bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Keçiörengücü'nün 23 yaşındaki Kosovalı golcüsü Manaj, iddialı konuştu. Geçen hafta Adana Demirspor'u yıkan golü atan 23 yaşındaki santrfor, "ilk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ekmekçioğlu'nun koronavirüs test sonucunda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Son 2 maçında Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 mağlup ederek, bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un attığı 11 golün 9'unda, yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

İSTANBUL DERBİSİ

TFF 1. Lig'de günün diğer maçı İstanbul derbisine sahne olacak. Tuzlaspor, İstanbulspor'u saat 16.00'da konuk edecek. Üst sıraları zorlayan iki takımın mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. İki takım da 18 puan toplarken, İstanbul averajla 5'nci sırada.