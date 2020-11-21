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İldiz’le sil baştan

Menemen’e karşı değişime gidecek Altay’ın hocası; Scuk, , Özgür gibi isimleri yeniden 11’e koyacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:05 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
İldiz’le sil baştan

Altay'da , pazartesi günü deplasmanda oynanacak Menemenspor maçında ilk 11'de bazı değişiklikler gerçekleşecek. Tecrübeli hoca, koronavirüs sonuçlarına göre as kadroyu sahaya sürecek. Stoperde Cocalic'in yerine , sağ bekte Rıdvan'ın yerine Tolga, sol bekte Kadir'in yerine Özgür, orta sahada Harun'un yerine Scuk ve Yılmaz'ın yerine 'ya forma vermeyi düşünüyor.

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