İldiz’le sil baştan

Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Menemenspor maçında ilk 11'de bazı değişiklikler gerçekleşecek. Tecrübeli hoca, koronavirüs sonuçlarına göre as kadroyu sahaya sürecek. Stoperde Cocalic'in yerine İbrahim Öztürk, sağ bekte Rıdvan'ın yerine Tolga, sol bekte Kadir'in yerine Özgür, orta sahada Harun'un yerine Scuk ve Yılmaz'ın yerine Yekta'ya forma vermeyi düşünüyor.