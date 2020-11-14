Süper Adana

Balıkesirspor'u 3-0'la geçip moral bulan ardından geçen hafta Menemen maçı corona'dan ertelenen 10. sıradaki Adanaspor'da 26 yaşındaki stoper Hakan Çinemre, 23 yaşındaki orta saha Serhat Tunç ve Fenerbahçe'den gelen 19 yaşındaki savunmacı Cenk Alptekin Süper Lig sözü verdi. Çinemre, "İnşallah Adanaspor'u tekrar Süper Lig'de görmek istiyoruz" derken, Tunç, "Çocukluk hayalim Süper Lig'de oynamak. Bunu Adanaspor formasıyla gerçekleştirmek için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Alptekin ise, "İnşallah Adanaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diye iddialı konuştu.