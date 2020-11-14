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Süper Adana

Balkes’i 3-0’la geçen ’da Hakan Çinemre, ve , sözü verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:47 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Süper Adana

'u 3-0'la geçip moral bulan ardından geçen hafta Menemen maçı corona'dan ertelenen 10. sıradaki 'da 26 yaşındaki stoper Hakan Çinemre, 23 yaşındaki orta saha ve 'den gelen 19 yaşındaki savunmacı sözü verdi. Çinemre, "İnşallah Adanaspor'u tekrar Süper Lig'de görmek istiyoruz" derken, Tunç, "Çocukluk hayalim Süper Lig'de oynamak. Bunu Adanaspor formasıyla gerçekleştirmek için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Alptekin ise, "İnşallah Adanaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diye iddialı konuştu.

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