Haberler TFF 1.Lig Bursaspor antrenörü Mustafa Er ihtar cezası aldı!

antrenörü ihtar cezası aldı!

(), 1. lig ekiplerinden 'un teknik direktörü 'e maç esnasında akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı ihtar cezası verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:15 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:57
Bursaspor antrenörü Mustafa Er ihtar cezası aldı!

'ya sevk edilen Teknik Direktörü , ihtar cezası ile cezalandırıldı.

1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç teknik adamı Mustafa Er ihtar aldı. Ankaraspor maçında akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı 'na (PFDK) sevk edilen 40 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili açıklama TFF'den geldi.

'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, 07.11.2020 tarihinde oynanan Ankaraspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

BİZE ULAŞIN