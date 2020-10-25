Zafer Samsun'un

Sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü Nadir, Burak, Enes ve Ahmet’in golleriyle yenen Karadeniz ekibi, ikinci sıraya çıktı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:57Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nün net bir skorla geçerek lider Tuzlaspor ile puanını (14) eşitledi: 4-2. Maçın 49. dakikasında Nadir ile öne geçen Karadeniz temsilcisi, 52'de Kone'nin golüne engel olamadı: 1-1. Bu golden 2 dakika sonra Burak Çalık, Samsunspor'u yeniden öne geçirdi: 2-1. İkinci yarıda oyuna giren Gyasi, skoru 3-1 yaptı. Uzatmalarda Oğuz farkı 3'e çıkarırken son sözü Cem Ekinci söyledi: 4-2.