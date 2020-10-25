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Zafer Samsun'un

Sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü , , Enes ve Ahmet’in golleriyle yenen ekibi, ikinci sıraya çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Zafer Samsun'un
, sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nün net bir skorla geçerek lider Tuzlaspor ile puanını (14) eşitledi: . Maçın 49. dakikasında ile öne geçen temsilcisi, 52'de Kone'nin golüne engel olamadı: 1-1. Bu golden 2 dakika sonra Çalık, Samsunspor'u yeniden öne geçirdi: 2-1. İkinci yarıda oyuna giren Gyasi, skoru 3-1 yaptı. Uzatmalarda Oğuz farkı 3'e çıkarırken son sözü Cem Ekinci söyledi: 4-2.
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