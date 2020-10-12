Alt liglerden haberler (12.10.20)

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Derincespor sahasında 1877 Alemdağspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kocaeli ekibinin golleri 4'te Tayfur Emre, 49'da Mehmet'ten geldi.
KELKİT'TEN TEK ATIŞ
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Kelkit Belediyespor, Muğlaspor'u deplasmanda tek golle geçti. Maçın tek sayısı 31'de Hamza'dan geldi. Kelkit puanını 6'ya çıkarttı.
YOMRA DOLUDİZGİN
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yomraspor, Karaman Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Ogün ve Mert'le kazanan Yomra, puanını 8'e yükseltti.
BURSA'DAN İYİ PROVA
TFF 1. Lig'de mücadele eden iki ekibin karşılaştığı hazırlık maçında Bursaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golü, 70. dakikada Batuhan Kör'den geldi.
ALTAY'DA İKİ İSİM KAYIP
21 transferle rekor kıran Altay'da, iki yabancı ilk 4 haftada kadroda yer bulamadı. Jovan Blagojevic sözleşme feshine yanaşmazken, William De Amorim de Yücel İldiz'in gözüne giremedi.
MANİSA FK FIRTINASI
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 4'te 4 yapan Manisa FK'nin hocası Serkan Özbalta, "Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Devamını getireceğiz. Emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
UŞAK'IN KEYFİ YERİNDE
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takibini sürdüren Uşakspor'un teknik adamı Hasan Şimşir, "İyi bir çıkış yakaladık. Son derece memnunum. İstikrarlı gidişatımızı sürdüreceğiz" dedi.
ALPER FORMAYI KAPTI
Altınordu'da yeni transferlerden sağ bek Alper Tursun, oynadığı 2 maçta performansıyla alkış topladı. 27 yaşındaki gurbetçi savunmacı, takımdan ayrılan Kerim Alıcı'nın yokluğunu aratmadı.