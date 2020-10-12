Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (12.10.20)

Alt liglerden haberler (12.10.20)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:59 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (12.10.20)
BLD. DERİNCE ALEMDAĞ: 2-0
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Derincespor sahasında 1877 Alemdağspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. ekibinin golleri 4'te Tayfur Emre, 49'da Mehmet'ten geldi.

KELKİT'TEN TEK ATIŞ
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Kelkit Belediyespor, Muğlaspor'u deplasmanda tek golle geçti. Maçın tek sayısı 31'de Hamza'dan geldi. Kelkit puanını 6'ya çıkarttı.

YOMRA DOLUDİZGİN
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yomraspor, Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Ogün ve Mert'le kazanan Yomra, puanını 8'e yükseltti.

BURSA'DAN İYİ PROVA
TFF 1. Lig'de mücadele eden iki ekibin karşılaştığı hazırlık maçında , Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golü, 70. dakikada Batuhan Kör'den geldi.

ALTAY'DA İKİ İSİM KAYIP
21 transferle rekor kıran Altay'da, iki yabancı ilk 4 haftada kadroda yer bulamadı. Jovan Blagojevic sözleşme feshine yanaşmazken, William De Amorim de 'in gözüne giremedi.

MANİSA FK FIRTINASI
Misli.com 2. Lig 'ta 4'te 4 yapan FK'nin hocası Serkan Özbalta, "Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Devamını getireceğiz. Emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

UŞAK'IN KEYFİ YERİNDE
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takibini sürdüren Uşakspor'un teknik adamı Hasan Şimşir, "İyi bir çıkış yakaladık. Son derece memnunum. İstikrarlı gidişatımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALPER FORMAYI KAPTI
Altınordu'da yeni transferlerden sağ bek Alper Tursun, oynadığı 2 maçta performansıyla alkış topladı. 27 yaşındaki gurbetçi savunmacı, takımdan ayrılan Kerim Alıcı'nın yokluğunu aratmadı.

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