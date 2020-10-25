İstanbulspor 3-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Eskişehirspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi İstanbulspor, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılıp zirve iddiasını sürdürdü.
Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 21'de Kristal Abazaj, 63'te Papa Diouf ve 89'da Onur Ergün kaydetti.
Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan İstanbulspor puanını 16'ya çıkarıp 2. sıradaki yerini korudu.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 17. sıradaki Eskişehirspor ise 3 puanda kaldı.