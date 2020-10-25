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İstanbulspor 3-0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 7. haftasında düşme hattındaki 'u ağırlayan İstanbulspor, rakibini rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti. Puanını 16'ya yükselten sarı-syiahlılar ikinci sıradaki yerini korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:28
İstanbulspor 3-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi İstanbulspor, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılıp zirve iddiasını sürdürdü.

Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 21'de Kristal Abazaj, 63'te Papa Diouf ve 89'da Onur Ergün kaydetti.

oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan İstanbulspor puanını 16'ya çıkarıp 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 17. sıradaki Eskişehirspor ise 3 puanda kaldı.

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